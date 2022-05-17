Меган Фокс беременна от Machine Gun Kelly?

Тайну звезды разоблачили из-за ее поведения

Американская актриса Меган Фокс беременна от своего жениха рэпера Machine Gun Kelly. По крайней мере, об этом пишут мировые СМИ с доказательствами.

16 мая Меган Фокс вместе со своими друзьями и любимым отметила свое 36-летие в Лас Вегасе, где за весь вечер не выпила ни капли алкоголя. И, как утверждают световые медиа, такое поведение совершенно нехарактерно для тусовщицы Меган. А вот так журналисты утверждают, что звезда ждет четвертого ребенка.

Если вам такого доказательства мало, отметим, что есть и другие. Ранее во время церемонии Billboard Music Awards любимый Меган Фокс Machine Gun Kelly со сцены посвятил свою песню «их еще не родившемуся ребенку». А после его речи раздался звук детского сердцебиения, как на УЗИ. Поэтому ждем пополнения в звездной семье.

Фото: Getty Images

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