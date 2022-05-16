На вручении Billboard Music Awards 2022 Макс Барских рассказал о войне в Украине

Певец выступил с громкой речью на международной музыкальной конференции в Лас-Вегасе. Событие предшествовало церемонии награждения Billboard Music Awards 2022, где Барских возглавил дискуссионную панель посвященную событиям в Украине, получившей символическое название его последнего трека Don’t Fuck With Ukraine.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Billboard и каждого присутствующего в зале за то, что вы пришли и смогли услышать мою историю и историю моей страны. Я знаю, насколько тяжело миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек на земле знал, что происходит на самом деле. Поэтому каждый вопрос Эндрю (Andrew Unterberger, заместитель главного редактора Billboard), каждое упоминание в СМИ важно именно сейчас, в момент, когда война в Украине перешла в затяжную изнурительную фазу, – комментирует певец в соцсетях свое выступление. – Важно не забывать, что каждый день и каждый час гибнут украинцы за свою свободу в борьбе против нацизма, несущего режим Путина. Каждый голос важен, потому что помогает спасать жизнь. Спасибо за возможность быть услышанным!»

Как только Макс поднялся на сцену, первые ряды зрителей подняли украинские флаги вверх в знак поддержки музыканта.

На вопрос журналиста, как началось его утро 24 февраля, Макс рассказывает: «Около пяти утра мне позвонила сестра в слезах со словами «это началось». Я не мог поверить своим ушам, но по всей Украине уже были слышны взрывы».

Первое, что сделал певец с начала войны: обезопасил свою семью и вывез из временно оккупированного Херсона заграницу. Следующим шагом стало решение Барских записаться в ряды ВСУ в качестве резервиста. Макс объяснил, что музыка, ранее занимавшая все его время, отошла на второй план на фоне поддержки и защиты своей страны от российских войск.

Особое внимание во время диалога Барских уделил зверствам, совершенным русскими войсками на территории Украины:

«Это не просто война между Россией и Украиной, это война между добром и злом. Те преступления, которые творят российские военные, не вкладываются в голове: они насилуют женщин и детей. Даже сейчас, пока мы разговариваем, они продолжают бомбить Азов Сталь в Мариуполе, где прячутся жители города и тяжело больные. У этих людей заканчивается еда, медикаменты, вода…» – говорит Макс, предупреждая, что российская пропаганда намекает на незащищенность других стран от режима Путина, в частности Польша.

На вопрос о планах на творческое будущее Барских не забегает вперед, но намерена начать все сначала в Европе и США: «Надеюсь, что на этих рынках для меня найдется место (улыбается). Уже сейчас я работаю над музыкой, несмотря на сложность найти хоть какое-то вдохновение. Но та сила, которую я вижу в украинских людях, вдохновляет меня, чтобы продолжать писать, говорить о том, что происходит на самом деле».

Неожиданностью для фанатов стала новость о мыслях Макса вернуться к своему настоящему имени вместо сценического псевдонима.

В конце панели певец исполнил акустическую версию незавершенной песни «Будет весна», написанной в первые дни войны. Но пообещал себе, что она обязательно будет дописана сразу же после победы Украины в войне.