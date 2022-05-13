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Sam Ryder – «Space Man»: все об участнике Евровидения 2022 от Великобритании

Sam Ryder — Space Man: выступление и биография участника Евровидения 2022 от Великобритании

Sam Ryder с песней «Space Man» – участник конкурса Евровидение 2022 от Великобритании

Он входит в список самых популярных конкурсантов в этом году.

Впервые он прославился благодаря TikTok после публикации своих музыкальных каверов во время первого карантина в пандемию COVID-19 в 2020 году. Его поклонниками и подписчиками стали такие известные люди, как Сия, Джастин Бибер, Алисия Киз и Элтон Джон. Уже к концу 2020 года Сэм стал самым популярным британским артистом на платформе.

Вскоре артист подписал контракт с записью из Parlophone, а в 2021 году он выпустил свой дебютный EP The Sun’s Gonna Rise, после которого отправился в тур. Также ты мог слышать такие его композиции, как «Whirlwind», «Tiny Riot», «July» и «More».

С более чем 12 миллионами подписчиков и 100 миллионами лайков в TikTok он является наиболее популярным музыкальным исполнителем Великобритании.

О песне Sam Ryder — «Space Man»

Sam Ryder — Space Man: выступление и биография участника Евровидения 2022 от Великобритании

Британский музыкант и инфлюэнсер в TikTok иронизирует над миллионерами, которые тратят свое состояние, чтобы попасть в космос. Лирический герой мыслями летает в космосе, но остается человеком и мечтает о возвращении домой.

Фото — Getty Images, eurovision.tv

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