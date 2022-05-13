Ксения Мишина рассказала о тяжелом пути: «Я просто плакала»

Холостячка Ксения Мишина написала откровенный пост-признание на своей странице в Instagram

Актриса рассказала, как они с маленьким сыном Платоном выезжали из Украины:

«Признаюсь. Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы. Хотя я уезжала в Европу по запланированному и подписанному за полгода до войны контракту, но спектр чувств был невероятным… Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала. ⠀

Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла. Платон все спрашивал: «Почему?», а я просто плакала от распирающего чувства боли и любви одновременно. Я не знаю, что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца».

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Также в посте Ксения Мишина поделилась своими мечтами и планами, которые первыми реализует по возвращении домой:

«Каждый день мы с Платоном мечтаем и представляем тот день, когда откроем дверь своей квартиры и вдохнем знакомый запах уюта и безопасности. Мы постоянно говорим о том, как будем долго-долго сидеть дома, валяться на своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы и медитировать со СВОИМ Буддой!

Я мечтаю о том, как снова буду зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья, и это больше никогда не будет казаться мне рутиной. Теперь все будет по-другому!

Теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку!⠀

Мы больше никогда не будем прежними! Мы будем еще лучше!»

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Мы верим, что скоро война в Украине закончится нашей победой, и мы реализуем все наши планы, которых уже много собралось у каждого. Верим в ВСУ, верим, что скоро все встретимся под мирным украинским небом, и Ксения с Платоном также смогут вернуться в свой дом.

Фото: misha.k.ua

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