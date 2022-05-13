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Кто победит на конкурсе Евровидение 2022: букмекеры сделали новые ставки

Кто победит на конкурсе Евровидение 2022: букмекеры сделали новые ставки

Полуфиналы «Евровидения-2022» уже отгремили, и вся Европа ждет гранд-финала 14 мая. Ждут и букмекеры, уже успевшие изменить список фаворитов и возможного претендента на победу.

Кто победит на конкурсе Евровидение 2022: букмекеры сделали новые ставки

Букмекерский сайт Eurovision World опубликовал новую статистику по песенному конкурсу. Согласно таблице, неизменным лидером остается украинский коллектив Kalush Orchestra. Эксперты обещают Украине 60% победы, после полуфиналов коэффициент резко вырос. Второе место прочат Великобритании и певцу Сэму Райдеру – 10% вероятности победы. Третье место – Швеция и певица Cornelia Jakobs, четвертое – Италия и дуэт Mahmood и BLANCO, а пятерку лидеров закрывает Испания и исполнительница Chanel.

Напомним, что финал «Евровидения-2022» пройдет уже в субботу, 14 мая, в итальянском Турине. За победу в песенном конкурсе сразятся 25 стран.

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