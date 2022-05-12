Смотреть онлайн Евровидение 2022 — прямая трансляция долгожданного музыкального конкурса на сайте Нового канала! Смотреть онлайн второй полуфинал конкурса Евровидение прямо сейчас.

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(видео обязательно добавим, как появится трансляция)

Порядок выступления стран-участниц во втором полуфинале конкурса:

Финляндия: The Rasmus — Jezebel; Израиль: Michael Ben David — I.M; Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузия: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am); Сан Марино: Achille Lauro — Stripper; Австралия: Sheldon Riley — Not The Same; Кипр: Andromache — Ela; Ирландия: Brooke — That’s Rich; Северная Македония: Andrea — Circles; Эстония: Stefan — Hope; Румыния: WRS — Llámame; Польша: Ochman — River; Черногория: Vladana — Breathe; Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You; Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехия: We Are Domi — Lights Off.

Послушать песни всех участников первого полуфинала конкурса Евровидение 2022 можно по ссылке — тут будет легко определиться с победителем.

Также мы уже рассказывали, кто победит на Евровидении 2022 по мнению букмекеров — всегда интересно сбудутся ли прогнозы.

А, если ты пропустил первый полуфинал конкурса Евровидение 2022, то можешь посмотреть его здесь!