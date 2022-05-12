Смотреть онлайн Евровидение 2022 — прямая трансляция долгожданного музыкального конкурса на сайте Нового канала! Смотреть онлайн второй полуфинал конкурса Евровидение прямо сейчас.
Смотреть на официальном канале Eurovision 2022 или на канале Евровидения Украина.
(видео обязательно добавим, как появится трансляция)
Порядок выступления стран-участниц во втором полуфинале конкурса:
Послушать песни всех участников первого полуфинала конкурса Евровидение 2022 можно по ссылке — тут будет легко определиться с победителем.
Также мы уже рассказывали, кто победит на Евровидении 2022 по мнению букмекеров — всегда интересно сбудутся ли прогнозы.
А, если ты пропустил первый полуфинал конкурса Евровидение 2022, то можешь посмотреть его здесь!