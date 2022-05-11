Евровидение 2022: «Если выиграем, то деньги от проданной статуэтки отдадим Украине»

Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале Евровидения-2022 с песней Stefania и попала в финал конкурса

Kalush Orchestra достойно представили Украину в этом году на песенном конкурсе. После выступления они поблагодарили Европу за поддержку Украины.

Однако они и сами решили не оставаться острыми от помощи. Почти сразу после объявления результатов группа сообщила, что в случае победы в финале Евровидения-2022, Kalush Orchestra продаст статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдаст на нужды Украины. Об этом они сообщили у себя в Telegram-канале.

Благородно, ребята! Сразу две победы совершили бы одной статуэткой: и радость Украине принесли, и пользу.

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