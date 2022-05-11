Новый канал>G.space>Новости

Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

После выступления всех 17 участников Евровидения 2022, когда открыли линии для голосования, традиционно показывали короткие эпизоды из всех выступлений и группы, уже на тот момент находившиеся за своими столами.

В то время как большинство исполнителей на камеру показывали флаги своих стран, представители Латвии, группа Citi Zeni, певица из Литвы, Моника Лю и представительницы Исландия, группа Systur держали в руках флаги Украины в честь поддержки! С

Более того, одна из участниц группы Systur и во время выступления вышла с украинским флагом на сцену: на ее руке были приклеены две полоски — желтая и голубая. Спасибо!

  • Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире
  • Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире
imageimage

Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

Евровидение 2022: Kalush Orchestra – Stefania – смотреть выступление в первом полуфинале

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь