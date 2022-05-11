Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

После выступления всех 17 участников Евровидения 2022, когда открыли линии для голосования, традиционно показывали короткие эпизоды из всех выступлений и группы, уже на тот момент находившиеся за своими столами.

В то время как большинство исполнителей на камеру показывали флаги своих стран, представители Латвии, группа Citi Zeni, певица из Литвы, Моника Лю и представительницы Исландия, группа Systur держали в руках флаги Украины в честь поддержки! С

Более того, одна из участниц группы Systur и во время выступления вышла с украинским флагом на сцену: на ее руке были приклеены две полоски — желтая и голубая. Спасибо!

Евровидение 2022: Kalush Orchestra – Stefania – смотреть выступление в первом полуфинале