Когда, где и во сколько смотреть Евровидение 2022? Вся самая важная информация о международном песенном конкурсе собрана в материале Нового канала. Узнай, когда первый, второй полуфинал Евровидения 2022, и где можно удобно посмотреть трансляцию

Евровидение 2022 (Eurovision Song Contest) – 66-й конкурс песни, который проходит в итальянском Турине благодаря победе группы Måneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году. Отметим, что Италия принимала конкурс всего дважды за всю историю его существования – в 1965 и 1991 годах.

«Евровидение-2022» можно будет посмотреть в приложении «Дія»

Когда, где и во сколько смотреть Евровидение 2022? Полуфиналы и финалы

Первый полуфинал Евровидения 2022 смотреть онлайн можно было на сайте Нового канала. Он состоялся вчера, 10 мая, в 22:00.

Евровидение 2022: В каком полуфинале будет выступать Украина

Прямая трансляция Евровидения 2022 будет также доступна:

Второй полуфинал Евровидения 2022 смотреть онлайн можно будет 12 мая.

Финал Евровидения 2022 смотреть онлайн можно будет 14 мая.

Напомним, в этом году в конкурсе будет участвовать 40 стран. Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra с песней Stefania.