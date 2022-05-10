Смотреть онлайн Евровидение 2022 — прямая трансляция долгожданного музыкального конкурса на сайте Нового канала! Смотреть онлайн первый полуфинал конкурса Евровидение прямо сейчас.

Смотреть на официальном канале Eurovision 2022 или на канале Евровидения Украина.

Порядок выступления стран-участниц в первом полуфинале конкурса:

Албания Латвия Швейцария Словения Болгария Молдова Украина Литва Нидерланды Норвегия Россия Португалия Дания Армения Австрия Хорватия Исландия Греция

Послушать песни всех участников первого полуфинала конкурса Евровидение 2022 можно по ссылке — тут будет легко определиться с победителем.

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