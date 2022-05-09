Первый полуфинал конкурса Евровидение 2022: песни всех участников и кто выступит

«Дочка постоянно спрашивает, когда закончится война»: Андрей Бедняков – о возвращении его семьи в Украину
Ждали и дождались! Уже во вторник, 10 мая, в Турине состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2022. В нем примут участие 17 стран, среди которых и Украина. Давайте посмотрим, какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения 2022, и заценим исполнителей с их конкурсными песнями.
В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят такие страны в следующем порядке:
Фото: Getty Images
Читай также:
Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс
Евровидение 2022: Какое место пророчат букмекеры Украине на песенном конкурсе