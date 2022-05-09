Первый полуфинал конкурса Евровидение 2022: песни всех участников и кто выступит

Ждали и дождались! Уже во вторник, 10 мая, в Турине состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2022. В нем примут участие 17 стран, среди которых и Украина. Давайте посмотрим, какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения 2022, и заценим исполнителей с их конкурсными песнями.

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят такие страны в следующем порядке:

Албания : Ronela Hajati — Sekret

Латвия : Citi Zēni — Eat Your Salad

Литва : Monika Liu — Sentimentai

Швейцария : Marius Bear — Boys Do Cry

Словения : LPS — Disko

Украина : Kalush Orchestra — Stefania

Болгария : Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды : S10 — De Diepte

Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Португалия : MARO — Saudade Saudade Хорватия : Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Дания : REDDI — The Show

Австрия : LUM! X feat. Pia Maria — Halo

Исландия : Systur — Með Hækkandi Sól

Греция : Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Норвегия : Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Армения : Rosa Linn – Snap



Фото: Getty Images

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