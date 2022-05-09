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Mahmood и BLANCO — Brividi: все об участниках Евровидения 2022 от Италии

Mahmood и BLANCO — Brividi: все об участниках Евровидения 2022 от Италии

После победы Måneskin в 2021 году будут представлять Италию на «Евровидении-2022» певцы Mahmood и BLANCO

Дуэт занял первое место на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где традиционно определяется итальянский участник международного конкурса.

Mahmood и BLANCO — Brividi

В 2022 году Mahmood и BLANCO представили на фестивале в Сан-Ремо песню «Brividi», которая уже успела стать мировым хитом. За неделю клип «Brividi» собрал более 16 млн просмотров, а живое выступление – 9,8 млн. Кроме того, трек вошел в топ-10 самых популярных песен на Spotify во всем мире: за последние 24 часа его прослушали более 3 млн раз.

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Кто такие Mahmood и BLANCO?

Итальянский певец Mahmood (Алессандро Мамуд) представлял Италию на «Евровидении-2019» с песней «Soldi» и занял второе место. Победой исполнитель уступил «Arcade» Дункану Лоуренсу.

Mahmood родился в семье итальянки и египтянина. Несмотря на происхождение отца, 29-летний музыкант не говорит по-арабски и считает себя христианином (католиком). При этом в 2019 году после триумфа на фестивале в Сан-Ремо тогдашний заместитель премьер-министра Маттео Сальвини, известный своими антииммигрантскими взглядами, раскритиковал его за победу.

 

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Mahmood не любит, когда его классифицируют по национальности или сексуальной ориентации. Хотя в клипе «Brividi» показана гомосексуальная пара, певец никогда не делал публичного каминг-аута.

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– Заявление «я гей» ни к чему не приведет. Если мы продолжим подчеркивать эти отличия, гомосексуальность никогда не будет восприниматься как нормальное явление, которым она и есть, – говорил он итальянской печати.

Хотя он отказался отвечать на вопрос об ориентации, он заявил, что «счастлив и в отношениях».

 

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Певцу BLANCO (Рикардо Фабрикони) всего 18 лет. Свой первый мини-альбом он выпустил в 2020 году, заключив контракт с лейблом Universal и дебютировал со студийным альбомом Blu celeste в сентябре 2021 года. За это время пластинка успела стать в Италии трижды платиновой.

 

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О чем песня Mahmood и BLANCO — Brividi

Итальянское слово «brividi» переводится как «дрожание» или «мурашки». Песня Mahmood и BLANCO рассказывает о любви двух людей, переживающих кризис в отношениях.

 

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Фото — Instagram

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