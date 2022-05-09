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Kalush Orchestra — Stefania: участник Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

Kalush Orchestra — Stefania: участник Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

Группа Kalush Orchestra попробует себя на Национальном отборе на Евровидение 2022! Все мы хорошо знаем группу KALUSH, но примерно в ноябре-декабре 2021 года появилась еще и KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, KALUSH Orchestra делает акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. Что нам известно об одной из групп Нацотбора этого года, читай в материале.

Фильсты Нацотбора на Евровидение 2022: что известно о KALUSH Orchestra

1. Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra к Олегу Псюку (вокал, тексты) и еще двум музыкантам добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

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2. Первая песня и клип группы – «Штомбер Вомбер». В видео участники группы одеты в традиционную украинскую одежду и во что-то типа шаманских костюмов.

3. Перед Евровидением 2022 года у группы достаточно плотный концертный график, поэтому немного сложно совмещать его с подготовкой к конкурсу. Об этом солист Олег Псюка рассказал одному из изданий.

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4. Группа не боится, что их музыка не зайдет аудитории Евровидения. ведь, на их взгляд, в Европе любят и ценят украинский фольклор.

5. Alina Pash намекнула и обвинила в плагиате группу Kalush Orchestra в последнем видео, которое они выложили в своем Instagram. В ролике, где группа поет народную щедривку под свое музыкальное сопровождение, звучит контрабас, который напомнил Alina Pash партию из ее песни BOSORKANIA. Что на это ответили организаторы Нацотбора и сама группа? Читай здесь.

6. На данный момент коллектив до сих пор не представил конкурсную песню. Однако известно, что она будет называться Stefania и посвящена маме. Поэтому очень ждем и услышим первыми!

Kalush Orchestra — Stefania: участник Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

Фото @kalush.official

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