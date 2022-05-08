Обстрелы и ракетные удары по городам Украины 8 и 9 мая могут быть усилены: правила поведения
8 мая в Киеве горожане заметили известных ирландских музыкантов Боно и Энжа. Музыканты группы U2 выступили с небольшим концертом прямо на станции метро Крещатик!
Вместе с легендарными U2 спели украинские «Антитела», о которых уже услышал ну точно весь мир, ведь на прошлой неделе они выпустили песню вместе с Эдом Шираном.
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Напомним. что группа U2 поддерживала Украину с самого начала войны: «Мир наблюдает
Украинский народ учит остальной миру, как выглядит свобода, как она ощущается, а главное, как она действует
Хулиган по соседству не победит
Благослови ваши поэтические души
Мы храним вас в наших молитвах».
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