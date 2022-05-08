8 мая в Киеве горожане заметили известных ирландских музыкантов Боно и Энжа. Музыканты группы U2 выступили с небольшим концертом прямо на станции метро Крещатик!

Вместе с легендарными U2 спели украинские «Антитела», о которых уже услышал ну точно весь мир, ведь на прошлой неделе они выпустили песню вместе с Эдом Шираном.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 мая

Комендантский час 9 мая 2022 Украина: В каких городах будет введен

Напомним. что группа U2 поддерживала Украину с самого начала войны: «Мир наблюдает

Украинский народ учит остальной миру, как выглядит свобода, как она ощущается, а главное, как она действует

Хулиган по соседству не победит

Благослови ваши поэтические души

Мы храним вас в наших молитвах».