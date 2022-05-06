Концерт композиторки саундтрека к сериалу Чернобыль Хильдур Гуднадоуттир в поддержку Украине

Исландская виолончелистка и композиторша, написавшая саундтрек в сериал «Чернобыль», даст концерт в поддержку Украины. Об этом стало известно из Instagram здания бывшей электростанции Kraftwerk.

Концерт в поддержку Украины состоится в Берлине в самом здании бывшей электростанции Kraftwerk 7 мая. Он будет сопровождаться аудиовизуальным перформансом.

Средства от продажи билетов будут перечислены гуманитарным инициативам, которые помогают украинцам.

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