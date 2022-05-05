Макс Барских рассказал американскому Rolling Stone о войне в Украине

В zoom-интервью певец рассказал, как спасал семью из Херсона, об отношении к нему украинских военных, первые впечатления от тренировок и самое большое разочарование в жизни

По-видимому, как и каждый украинец, Макс Барских до последнего не верил в возможность войны в Украине.

«Мы живем в 21 веке, и никто не мог подумать, что это произойдет, – поделился артист из Rolling Stone. – Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей российской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная своими глазами. На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений когда-то любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря».

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С началом войны первое, что сделал певец, вывез семью из еще неоккупированного Херсона в более безопасное место:

«Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелок. Безумие. Это походило на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, что нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране – это ужасно!»

Вернувшись в Киев, певец решил вступить в ряды ВСУ в качестве резервиста и начать военные тренировки. По поводу того, изменилась ли жизнь с тех пор и чувствует ли к себе разницу в отношении собратьев, Макс говорит следующее:

«Я не чувствую статус знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: «Хорошо, что в нашей команде есть все, а люди из [музыкальной] индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят». Это большое изменение, но знаете что, мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: Это твой выбор. Тебе не нужно здесь быть 100 процентов времени». Но это было мое решение».

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На вопрос журналиста, научился ли пользоваться оружием, Макс отвечает, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам. И признается, что не уверен, готов ли кого-то убить. Но если нужно будет защищать семью и свой народ, он это сделает.