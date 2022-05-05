Элтон Джон просит эвакуировать жителей Мариуполя

Знаменитость пытается привлечь внимание к войне

Британский музыкант Элтон Джон призвал срочно помочь оказавшимся в окружении в Мариуполе людям. Соответствующее обращение артист сделал в своем Twitter.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives. — Elton John (@eltonofficial) May 2, 2022

«Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие бегут из домов и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней», – написал певец.

Элтон Джон действительно посещал Мариуполь 10 лет назад. Тогда он и его партнер Дэвид Ферниш хотели усыновить ВИЧ-инфицированного мальчика из Украины, но им не удалось это сделать из-за определенных законодательных факторов.

Ранее Элтон Джон принимал участие в глобальной благотворительной акции Stand Up For Ukraine для сбора средств на поддержку Украины и украинцев, вынужденных стать переселенцами.

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