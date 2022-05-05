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«Доступ туда еще ограничен»: Элтон Джон просит эвакуировать жителей Мариуполя

Элтон Джон просит эвакуировать жителей Мариуполя

Знаменитость пытается привлечь внимание к войне

Британский музыкант Элтон Джон призвал срочно помочь оказавшимся в окружении в Мариуполе людям. Соответствующее обращение артист сделал в своем Twitter.

«Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие бегут из домов и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней», – написал певец.

Элтон Джон действительно посещал Мариуполь 10 лет назад. Тогда он и его партнер Дэвид Ферниш хотели усыновить ВИЧ-инфицированного мальчика из Украины, но им не удалось это сделать из-за определенных законодательных факторов.

Ранее Элтон Джон принимал участие в глобальной благотворительной акции Stand Up For Ukraine для сбора средств на поддержку Украины и украинцев, вынужденных стать переселенцами.

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