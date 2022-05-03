Met Gala 2022: самые яркие образы вечера (ФОТО)

2 апреля в Нью-Йорке прошел Балл института костюмов, который весь мир знает под названием Met Gala. Каждый год приглашенные звезды на красной дорожке показывают свои невероятные образы, конкурируя друг с другом. Каждому хочется стать главной звездой вечера. Однако, как правило, удается это одному или двум лицам. В этом году больше всего обсуждали наряды актрисы Блэк Лайвли и бизнесвумен Ким Кардашьян. Давайте же посмотрим, кто во что был наряжен на Met Gala 2022 года.

Фото: Getty Images

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