Бал Института костюмов – это событие, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Звезды конкурируют на красной дорожке и соперничают, чей образ более неординарный. В этом году в Нью-Йорке Met Gala 2022 состоялся 2 апреля, и один из самых необычных образов был у Ким Кардашьян.

Да, это важно воспринять и понять, что пока в Украине идет война, мир продолжает жить нормальной жизнью. Происходят праздничные события, звезды ходят по красным дорожкам и демонстрируют дизайнерские наряды. Это может быть непонятно, но стоит принять факт, что жизнь в мире продолжается.

Поэтому давайте на несколько секунд отвлечемся от военных новостей, и разберемся, почему весь мир сегодня обсуждает образ Ким Кардашьян на Мэт Гала 2022.

Поддержка легенды: Пол Маккартни вышел на сцену с украинским флагом

Евровидение 2022: Солистка группы Go_A стала спикером от Украины

Темой вечера был «золотой гламур». Звезда для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен. Как всегда, Ким выбрала образ с историей. По предварительной информации, это не просто похожий на Мэрилин Монро лук! Именно в этом сияющем платье Монро исполняла «С днем ​​рождения, мистер президент» в 1962 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian (@kimkardashian)

Интересно, что на Met Gala 2022 Ким появилась не сама, а с сестрами и новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Фото: Getty Images