Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

Стало известно, в каком полуфинале Евровидения 2022 года выступит Украина. Путем жеребьевки во вторник, 25 января, в Турине был установлен порядок выступления представителей всех стран на международном песенном конкурсе.

Жеребьевку проводили телеведущие Каролина ди Доменико и Габриэле Корси. На церемонии присутствовали мэр Роттердама Ахмед Абуталеб и мэр Турина Стефано Ло Руссо.

На официальном событии выяснилось, что представитель Украины на Евровидении 2022 будет выступать в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.

Выступления стран в полуфиналах Евровидения 2022:

Первый полуфинал

Албания

Латвия

Швейцария

Словения

Болгария

Молдова

Украина

Литва

Нидерланды

Норвегия

Россия

Португалия

Дания

Армения

Австрия

Хорватия

Исландия

Греция

Второй полуфинал

Австралия

Грузия

Кипр

Сербия

Финляндия

Азербайджан

Сан-Марино

Израиль

Мальта

Черногория

Румыния

Чехия

Польша

Бельгия

Северная Македония

Швеция

Эстония

Ирландия

Традиционно страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) в жеребьевке не участия принимают, потому что они автоматически попадают в финал конкурса и выступают только там. Но они смогут голосовать в обоих полуфиналах: Франция и Италия — в первом полуфинале, Британия, Испания и Германия — во втором полуфинале.

Напомним, что Евровидение 2022 года состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Представителя на песенный конкурс от Украины выберут 12 февраля в финале Национального отбора.

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