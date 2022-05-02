Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

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Стало известно, в каком полуфинале Евровидения 2022 года выступит Украина. Путем жеребьевки во вторник, 25 января, в Турине был установлен порядок выступления представителей всех стран на международном песенном конкурсе.
Жеребьевку проводили телеведущие Каролина ди Доменико и Габриэле Корси. На церемонии присутствовали мэр Роттердама Ахмед Абуталеб и мэр Турина Стефано Ло Руссо.
На официальном событии выяснилось, что представитель Украины на Евровидении 2022 будет выступать в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.
Выступления стран в полуфиналах Евровидения 2022:
Первый полуфинал
Второй полуфинал
Традиционно страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) в жеребьевке не участия принимают, потому что они автоматически попадают в финал конкурса и выступают только там. Но они смогут голосовать в обоих полуфиналах: Франция и Италия — в первом полуфинале, Британия, Испания и Германия — во втором полуфинале.
Напомним, что Евровидение 2022 года состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Представителя на песенный конкурс от Украины выберут 12 февраля в финале Национального отбора.
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