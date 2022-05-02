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Евровидение 2022: В каком полуфинале будет выступать Украина

Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

Стало известно, в каком полуфинале Евровидения 2022 года выступит Украина. Путем жеребьевки во вторник, 25 января, в Турине был установлен порядок выступления представителей всех стран на международном песенном конкурсе.

Жеребьевку проводили телеведущие Каролина ди Доменико и Габриэле Корси. На церемонии присутствовали мэр Роттердама Ахмед Абуталеб и мэр Турина Стефано Ло Руссо.

На официальном событии выяснилось, что представитель Украины на Евровидении 2022 будет выступать в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.

Выступления стран в полуфиналах Евровидения 2022:

Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

Первый полуфинал

  • Албания
  • Латвия
  • Швейцария
  • Словения
  • Болгария
  • Молдова
  • Украина
  • Литва
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Россия
  • Португалия
  • Дания
  • Армения
  • Австрия
  • Хорватия
  • Исландия
  • Греция

Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

Второй полуфинал

  • Австралия
  • Грузия
  • Кипр
  • Сербия
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Сан-Марино
  • Израиль
  • Мальта
  • Черногория
  • Румыния
  • Чехия
  • Польша
  • Бельгия
  • Северная Македония
  • Швеция
  • Эстония
  • Ирландия

Традиционно страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) в жеребьевке не участия принимают, потому что они автоматически попадают в финал конкурса и выступают только там. Но они смогут голосовать в обоих полуфиналах: Франция и Италия — в первом полуфинале, Британия, Испания и Германия — во втором полуфинале.

Напомним, что Евровидение 2022 года состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Представителя на песенный конкурс от Украины выберут 12 февраля в финале Национального отбора.

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