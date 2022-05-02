На конкурсе Евровидение солистка Go_A Катерина Павленко станет спикером в 2022 году

Солистка группы Go_A, которая в прошлом году представляла Украину на песенном конкурсе, Екатерина Павленко стала спикером «Евровидения-2022» от Украины. Об этом сообщает Общественный вещатель.

Это значит, что именно Екатерина Павленко будет объявлять баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

«Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым», — прокомментировала Екатерина.

Напомним, что песенный конкурс «Евровидение-2022» будет проходить в Турине, Италия. Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с треком Stefania на украинском языке. Украинские представители выступят 10 мая в первом полуфинале под номером 6. Ребята уже провели свою первую репетицию на сцене «Евровидения-2022».

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