Вечный момент ожидания и слезы отчаяния: в новой видеоработе Анна Тринчер трогательно передала состояние всех украинок с 24 февраля и по сей день.

Хрупкая снаружи, но сильная и отважная внутри — именно такой сейчас предстает каждая украинка в ожидании своего любимого-героя с войны. Муд-видео «Не залишай» — это крик души несломленной украинской героини, которая каждый день молится за своего защитника. От отчаянной строки из песни: «Не залишай мене одну…» щемит сердце — за нестерпимые страдания всех, кто встретился лицом к лицу с войной.

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— Миллионы украинок сейчас ждут своих мужчин с фронта, ежедневно находятся в тревоге, стрессе и не понимают, наступит ли новый день для их любимых. Ожидание превратилось в момент вечной ходьбы в необъятный пункт назначения. Сегодняшние события кажутся сюжетом какого-нибудь драматического фильма, но, к сожалению, это реальность, героями которой стали украинцы, — комментирует Анна Тринчер.

Своей видеоработой артистка хочет поддержать каждую женщину, которую кровопролитная война разлучила с любимым. Сейчас Анна посещает со своими выступлениями приюты с детьми и женщинами, которые были вынуждены покинуть свои родные дома. Артистка уже имела возможность спеть для беженок в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске, где ее встречали тепло, с объятиями и слезами на глазах.

— Украинки невероятны. Самые сильные, отважные женщины с большим сердцем. Посещая каждый шелтер, я чувствовала невыносимую боль, но вместе с этим и невероятную силу не только женщин, но и совсем маленьких детей… Мы много обнимались, пели, плакали и смеялись, забывая о тоске хотя бы на часик. Так не должно быть. Я хочу, чтобы после глубоких страданий мы все по-новому вдохнули жизнь, и каждый герой вернулся к своей женщине-героине, — рассказывает Анна Тринчер.