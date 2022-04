Леди Гага высмеяла россиян на своем концерте (ВИДЕО)

Селебрити осудила бездействие и молчание граждан россии

Американская певица Леди Гага в очередной раз выразила свою поддержку Украине и высмеяла россиян. Случилось это во время концерта артистки в Лас-Вегасе.

Звезда сказала несколько слов о том, как она помогает пострадавшим украинцам в войне, которую начала россия. Затем Леди Гага обратилась к гражданам россии, сказав, что им стоило ее арестовать во время концерта в их стране.

«Они должны были арестовать меня в россии, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были глупы в тот день, и остаются глупыми сейчас», – сказала певица.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8

— Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022