Эд Ширан и группа Антитела выпустят совместную песню: премьера 2 мая 2022

Британский певец Эд Ширан и украинская группа «Антитіла», участники которой сейчас стоят на защите Украины, анонсировали общий трек. Об этом стало известно из социальных сетей артистов.

Музыканты записали трек, который является миксом песни Эда Ширана под названием 2Steps и песни Сирены оборвали наш сон группы «Антитіла».

Премьера трека назначена на 2 мая. А пока можно послушать небольшой отрывок, который Антитела разместили в своем Instagram.

«Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак», – поет Тарас Тополя.

Напомним, что ранее «Антитіла» должны были выступить на благотворительном концерте Эда Ширана в поддержку Украины в Бирмингеме. Но организаторы мероприятия считали правильным не транслировать на экранах людей с оружием в руках. Ведь концерт носил только гуманитарный характер.

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