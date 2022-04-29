Украинский певец, блоггер и телеведущий Владимир Дантес выпустил свою первую песню на украинском языке. Она называется «Обійми» и посвящается языковому вопросу.

DANTES — «Обійми»: слушать онлайн

Во время войны многие украинцы начали переходить с русского на украинский язык. Но у них остается страх совершать ошибки и услышать негатив от уже украиноязычных сограждан. В своей песне Дантес призывает не бояться переходить на украинский язык, поддерживать в том людей и не смеяться над ошибками.

«Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так. Поэтому я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал», — объяснил певец.

Песню DANTES записал вместе с саунд-продюсером Игорем Кириленко онлайн. Вместе с треком на Youtube-канале артиста появилось видео. Ролик создан из кадров, вошедших и не вошедших в проект «Мам, я роблю бізнес» из всех уголков Украины. Кадры для видео смонтированы Владимиром самостоятельно.

«Где бы мы ни снимали – во Львове, Донецкой или Полтаве – везде люди встречали нас с объятиями. Я очень хочу, чтобы это видео было немного ностальгическим, и в то же время о будущем, потому что я уверен, что скоро мы сможем спокойно ездить по Украине, заходить в гости, есть и пить так, чтобы по усам текло, а в рот не попало !» – поделился Дантес.

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