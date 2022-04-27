Вместо Пасхи с семьей – митинг: Украинская певица о ситуации в Молдове

Украинская певица SHADU опубликовала в Инстаграм фотографии митинга в Молдове направленного на поддержку Украины и украинцев. В Пасхальное воскресенье артистка пришла к стенам российского посольства в Молдове, где собрались сотни людей для поддержки украинцев и призыва остановить войну, которую россия начала 24 февраля против Украины.

«Кишинев 24.04.22. Я очень радуюсь, что с каждым днем приходит все больше и больше людей на митинги в поддержку Украины в Кишинёве! Тут и украинцы, и молдаване, и румыны! У всех одна большая мечта — победа Украины, свобода Украины! Верю и знаю, что это произойдёт уже очень скоро! Как оказалось, многие о сегодняшнем митинге узнали из моего блога! Как же я счастлива, что могу быть полезной! Как же я благодарна каждому, кто пришел! Слава Украине!»

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