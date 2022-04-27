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«Хто, якщо не ми?»: группа «Друга Ріка» отправляется в благотворительный европейский тур

«Хто, якщо не ми?»: группа «Друга Ріка» отправляется в благотворительный европейский тур

По инициативе европейских промоутеров украинская рок-группа «Друга Ріка» отправляется в благотворительный тур «Хто, якщо не ми?». Главная цель выступлений – собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также на закупку тактической амуниции для военных.

 25 лет на сцене, 7 студийных альбомов и сотни отыгранных концертов: эти титаны украинской рок-музыки поют душой. Концерты группы «Друга Ріка» дарят неповторимые ощущения, а песни находят место в сердце каждого.

После широкомасштабного военного вторжения РФ в Украину музыканты посвятили все время волонтерству. Разместив фото своего дома, разрушенного российскими оккупантами, Валерий Харчишин начал собирать средства на снаряжение для военного подразделения, в которое вступил его брат. За считанные дни музыкант собрал миллион гривен. Позже эта инициатива переросла в онлайн-концерт группы под названием «Мариуполь». На нем удалось собрать более 600 тысяч гривен на тактическую амуницию уже другого военного подразделения.

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 Напомним, что старший сын Валерия, перехитрив отца (по договоренности в ряды ВСУ должен был вступить кто-то один из семьи), тоже защищает Украину с первого дня войны.

 Уже в конце апреля «Друга Ріка» отправляется в благотворительный концертный тур по Европе. Все собранные во время выступлений средства пойдут на помощь Украине: чтобы поддержать пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также закупить тактическую амуницию для военных. 

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Друзі, ми не покидаємо країну, а лише використовуємо можливість провести виступи там, де це можливо. Для цього матимемо дозвіл на одноразовий виїзд та зобов’язання на наше гарантоване повернення після закінчення туру. Наша мета — не обтяжувати й так виснажений український народ, а зібрати якомога більше допомоги українцям, там, де це можливо, аби прискорити перемогу України над російськими окупантами, — объяснил лидер группы Валерий Харчишин.

«Хто, якщо не ми?»: группа «Друга Ріка» отправляется в благотворительный европейский тур

Благотворительный европейский тур начнется 29 апреля с Вильнюса. Концерт пройдет в зале Vakaris Vilnius. Следующие выступления состоятся в следующие даты:

30 апреля – Рига (FIRST MIR);

1 мая – Таллин (CATHOUSE);

4 мая – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 мая – Брно (Zoner BOBYHALL).

 В настоящее время продолжаются переговоры с промоутерами, так что список городов тура может увеличиваться.

Для временно перемещенных лиц, зарегистрированных соответствующим образом граждан Украины, вход на концерты бесплатный. В вашем паспорте должен быть штамп о пересечении границы после 24 февраля. Для посещения концерта необходимо предварительно заполнить форму по ссылке и прислать любой посильный взнос на закупку амуниции для ВСУ на благотворительный счет группы, указанный ниже.

 

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