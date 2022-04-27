Авторы хита «Добрий ранок, Україно» на несколько часов отложили оружие и взяли гитары в руки для благотворительных концертов

В начале 2022 года украинская рок-группа НУМЕР 482 планировала общий социальный проект с известной радиоведущей Соней Сотник. Как и для каждого украинца, планы и жизнь группы изменились 24 февраля, с началом полномасштабной войны россии против Украины.

В сегодняшних реалиях артисты становятся военными и волонтерами, объединяя важные для страны задачи с поддержкой украинской культуры — группа НУМЕР 482 не исключение. С первых дней войны фронтмен группы Виталий Кириченко вместе с музыкантом Вадимом Зюбиным в составе ТРО ВСУ защищают территориальную целостность Украины.

Как и большинство украинских артистов, группа НУМЕР 482 продолжает работать и на культурном фронте страны, приобщаясь по возможности к благотворительному выступлению для помощи украинцам и бойцам ВСУ. Несколько дней назад, телемостом из Киева НУМЕР 482 исполнили свой хит «Добрий ранок, Україно» в рамках польского концерта «Слава Украине», который проходил в Варшаве.

Помимо группы НУМЕР 482 к концерту были привлечены известные европейские и украинские исполнители: Нина Матвиенко & Вероника Морская, Себастьян Ридель & Cree, Юстина Стечковская & Арек Клюсовски, Антитіла, Грубсон, Юлия Белей, Кася Станкевич & Var Терция, Аня Русович, Таянна, Анджей Пясечни, Тарабарова, Feel, Jerry Heil, Юзефина, Le Voice & Александр Божик, Аля Трач & Мариен & Вероника Морская, Малгожата Островская, Probass & Hardi, Крис Цуговски, Дарек Малейонек, , Алина Паш, Катажина Козлова, Оркестр Адама Штабы.

В рамках благотворительного концерта состоялся сбор средств в поддержку нашего государства, которые будут переданы Национальному банку.

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— Сейчас каждый украинец, защищающий страну с автоматом, который волонтерит или донатит свои заработанные средства на помощь военным, шаг за шагом приближает нас к Победе. Мы уникальная нация: вчера мы были искренни и дружелюбны, а уже сегодня готовы голыми руками бросаться на танки орков и отвозить в ВСУ. Сила в нашем единении и вере украинцев в ВСУ, – рассказывает фронтмен группы НУМЕР 482, Виталий Кириченко.

Выступлению группы в рамках концерта «Слава Україні», предшествовало благотворительное выступление Виталия Кириченко с песней «Добрий ранок, Україно» в одном из бункеров города-героя Харькова. Все собранные средства от мероприятия были направлены на помощь полку Азов.

— Самые положительные эмоции от того, что есть такая возможность подержать не только автомат, но и гитару. Приятно побыть в кругу музыкантов и поэтов и приобщиться к важному делу, — комментирует свое участие в выступлении Виталий Кириченко.

Накануне выступлений клип НУМЕР 482 на песню «Добрий ранок, Україно» оказался на 51 позиции в чарте лучших музыкальных видео украинского YouTube.