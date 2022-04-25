Таню Муиньо сняла клип для музыканта Labrinth: один из саундтреков «Эйфории»

Украинская режиссер Таню Муиньо сняла клип для британского музыканта Labrinth на его трек Mount Everest

Песня вышла еще в 2019 году и стала одним из саундтреков сериала «Эйфория». Новый клип музыканта вышел одновременно со сборником саундтреков, написанных Labrinth для второго сезона «Эйфории».

Таню Муиньо – одна из самых известных украинских клипмейкерок. Наибольшую славу ей принесли видео для MONATIK на треки «Кружит», «Vitamin D», «УВЛИУВТ», «То, от чего без ума» та «Love it ритм», а также его совместной композиции с Надей Дорофеевой «Глубоко». В портфолио Муиньо клипы для певиц Normani и Cardi B, Кэти Перри и Yungblud.

Фото @tanumuino

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