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В честь королевы Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби (ФОТО)

В честь королевы Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби (ФОТО)

Правительница Великобритании теперь может похвастаться куклой-двойником

Американская компания Mattel решила поздравить королеву Елизавету ІІ с 96-летием, выпустив эксклюзивную Барби в ее честь.

Барби в образе королевы Елизаветы II создана на основе портрета монархини, заказанном в честь ее 60-летия на престоле в 2012 году. Кукла одета белое платье и свадебное тиару, в котором Елизавета была в день свадьбы. Миниатюрные медальоны на ее картинах вдохновили ордена королевской семьи. Розовую ленту подарил королю ее отец Георг VI, а бледно-голубую – дед Георг V.

«Барби чествует монарха, дольше правящего в британской истории, Ее Величество Королеву Елизавету II, чье чрезвычайное правление показало ее неизмеримую преданность долгу и жизни служения. Достигнув 70-летнего юбилея, королева Елизавета II становится первым британским монархом, отпраздновавшим платиновый юбилей», — заявили в Mattel.

Барби-королеву продают в коробке, вдохновленной Тронным залом Букингемского дворца, и она украшена значком, посвященным 70-летию восхождения королевы на престол. Приобрести ее можно будет у Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis и Amazon. Цена составит $75 долларов. Сейчас можно купить не более трех кукол в одни руки.

Фото: Getty Images

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