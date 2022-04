В честь королевы Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби (ФОТО)

Правительница Великобритании теперь может похвастаться куклой-двойником

Американская компания Mattel решила поздравить королеву Елизавету ІІ с 96-летием, выпустив эксклюзивную Барби в ее честь.

Барби в образе королевы Елизаветы II создана на основе портрета монархини, заказанном в честь ее 60-летия на престоле в 2012 году. Кукла одета белое платье и свадебное тиару, в котором Елизавета была в день свадьбы. Миниатюрные медальоны на ее картинах вдохновили ордена королевской семьи. Розовую ленту подарил королю ее отец Георг VI, а бледно-голубую – дед Георг V.

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

She appears to have been made with Barbie’s (in)famous model proportions, opposed to her own 5’ 3’’

But she’s sporting her Royal Family Orders, miniature portraits of her father and grandfather, plus her wedding tiara ???? pic.twitter.com/08uxrLVLsL

— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022