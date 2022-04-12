Оля Полякова — Колыбельная Мелодия Украины: премьера новой песни!

Певица выпустила новую песню «Колыбельная Мелодия Украины»

В социальных сетях появилась новая работа Оли Поляковой «Колыбельная Мелодия», в которой певица воспроизводит настроения, боль и надежду всего государства. Песня содержит оригинальный текст, пропетый Поляковой в духе традиционных украинских колыбельных на мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика. Видео, сопровождающее композицию, смонтировано из реальных кадров военной хроники.

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Оля Полякова — «Колыбельная Мелодия»: слушать онлайн

Даже ученые, анализируя колыбельные в украинской культуре, отмечают, что их ритмическая и содержательная компоненты оказывают чрезвычайно сильное психологическое влияние на тех, кто их слушает: успокаивают, внушают чувство уюта и комфорта, безопасности домашнего дома. Поэтому, следуя традиции, Оля Полякова заложила в новую песню смысл, что откликнется каждому украинцу, ведь сейчас мы, как никогда, одна большая семья.

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— Прижимайте к себе детей, если у вас есть такая возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, переживших или до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, тех, кто просыпается под звуки взрывов, прощается со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами — нет сомнений. Слава Украине! — прокомментировала премьеру новой музыкальной работы Оля Полякова, недавно запустившая онлайн-проект в поддержку военных.