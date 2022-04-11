Оля Полякова стала спецгостем футбольного матча в Афинах

Певица выступила на стадионе в Афинах, где встретились команды «Шахтер» и «Олимпиакос».

В субботу, 9 апреля, в Афинах прошел футбольный матч между донецким клубом «Шахтер» и греческим «Олимпиакосом». Встреча состоялась в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace, целью которого является сбор средств в поддержку Украины во время войны с Россией. Все деньги с матчей будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины.

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Спецгостем этой особенной игры стала Оля Полякова, которая на афинском стадионе исполнила Гимн Украины, на фоне баннеров цвета украинского флага с надписями Stop War.

Кроме того, на матч с греками игроки «Шахтера» вышли в специальных футболках, на которых вместо их фамилий — названия украинских городов-героев, пострадавших от российских оккупантов: Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.

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Напомним, что ранее Полякова запустила в своих социальных сетях онлайн-проект, в котором лично поздравляет военных, медиков, спасателей и других героев, защищающих Украину на войне с россией. Артистка записала больше 1000 духоподъемных видеооткрыток и призывает присоединяться к флешмобу других звезд украинского шоу-бизнеса.

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