Сергей Бабкин — Далі ми самі: слушать онлайн, текст (слова) песни

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За 44 дня войны украинские исполнители записали десятки проницательных песен, которые навсегда останутся саундтреками к этим ужасным событиям. Сегодня новую песню выпустил и Сергей Бабкин. Композиция «Далі ми самі» была написана и записана в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.
Над песней также работали один из лучших в Украине духовых музыкантов Сергей Сидоренко и мультиинструменталист Александр Шульга. Автором видео выступил молодой режиссер Павел Зеленов.
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— Не этой песней я хотел начать свой творческий 2022 год, — признается Сергей Бабкин. — Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит. Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь. Это замыкание в системе невозможно было представить, невозможно было увидеть в самых страшных снах! Очень надеюсь, что такая песня у меня будет одна, и я не успею написать чего-нибудь подобного. Ибо скоро все закончится — будет наша победа и наступит мир. Наша страна станет расцветать! Не заново, а выйдет на новый уровень, на новую высоту своего полета. Обретет невероятную силу духа, сплоченности, любви. Каждая жизнь будет иметь смысл!
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В апреле Сергей Бабкин проведет серию благотворительных акустических вечеров в городах Германии. Как уроженец и почетный гражданин Харькова, города, который ежедневно подвергается ожесточенным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, Сергей собирает средства для лечения детей родного города, пострадавших от войны. На камерном концерте прозвучат как сольные композиции Бабкина, так и песни легендарной группы 5nizza.
Прибыль от издания песни и монетизации на YouTube будет перечислена Харьковской Областной Детской Клинической больнице №1.
Текст (слова) песни Сергей Бабкин — Далі ми самі
Зовні спека
Всередині тиша
Як я раніше цього
не помічав
Біла лелека додому кличе
Не знайду слів, щоб пояснити очам
Десь там
глибоко вибухи
Зла мета
на дахи
Поміж стінами янголи
Дивляться в небо
По містах
Стомлені видихи
НІЧ світає
Скажені птахи
час від часу
перебої мрій
Від тебе
ПР
Звільни від тягаря зайвих думок
Звільни від тягаря зайвих думок
А далі ми
Далі ми самі
У безпеці
душа мальовнича
ніколи фарб ні в кого не позичав
Від себе втеча
Долоні вкрили обличчя
Кожного ранку ніби
Мовчки кричав