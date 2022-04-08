Сергей Бабкин — Далі ми самі: слушать онлайн, текст (слова) песни

За 44 дня войны украинские исполнители записали десятки проницательных песен, которые навсегда останутся саундтреками к этим ужасным событиям. Сегодня новую песню выпустил и Сергей Бабкин. Композиция «Далі ми самі» была написана и записана в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.

Над песней также работали один из лучших в Украине духовых музыкантов Сергей Сидоренко и мультиинструменталист Александр Шульга. Автором видео выступил молодой режиссер Павел Зеленов.

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— Не этой песней я хотел начать свой творческий 2022 год, — признается Сергей Бабкин. — Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит. Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь. Это замыкание в системе невозможно было представить, невозможно было увидеть в самых страшных снах! Очень надеюсь, что такая песня у меня будет одна, и я не успею написать чего-нибудь подобного. Ибо скоро все закончится — будет наша победа и наступит мир. Наша страна станет расцветать! Не заново, а выйдет на новый уровень, на новую высоту своего полета. Обретет невероятную силу духа, сплоченности, любви. Каждая жизнь будет иметь смысл!

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В апреле Сергей Бабкин проведет серию благотворительных акустических вечеров в городах Германии. Как уроженец и почетный гражданин Харькова, города, который ежедневно подвергается ожесточенным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, Сергей собирает средства для лечения детей родного города, пострадавших от войны. На камерном концерте прозвучат как сольные композиции Бабкина, так и песни легендарной группы 5nizza.

Прибыль от издания песни и монетизации на YouTube будет перечислена Харьковской Областной Детской Клинической больнице №1.

Текст (слова) песни Сергей Бабкин — Далі ми самі

Зовні спека

Всередині тиша

Як я раніше цього

не помічав

Біла лелека додому кличе

Не знайду слів, щоб пояснити очам

Десь там

глибоко вибухи

Зла мета

на дахи

Поміж стінами янголи

Дивляться в небо

По містах

Стомлені видихи

НІЧ світає

Скажені птахи

час від часу

перебої мрій

Від тебе

ПР

Звільни від тягаря зайвих думок

Звільни від тягаря зайвих думок

А далі ми

Далі ми самі

У безпеці

душа мальовнича

ніколи фарб ні в кого не позичав

Від себе втеча

Долоні вкрили обличчя

Кожного ранку ніби

Мовчки кричав