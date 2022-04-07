Мила Кунис призналась, почему не говорит на украинском языке

Звезда объяснила влияние СССР на Украину и ее культуру

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис признала, что не знает украинский язык, и объяснила причину. Поговорить об этом знаменитость решилась в программе CNN «Кто разговаривает с Крисом Уоллесом».

Вместе со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, Мила Кунис появилась на шоу онлайн и рассказала, как сейчас помогает Украине и что для нее означает украинское наследие. По словам актрисы, после полномасштабного вторжения россии она провела со своими детьми разговор, чтобы напомнить, что они полуукраинцы. Мила Кунис эмигрировала вместе с семьей из города Черновцы в США в возрасте семи лет. Но как призналась звезда, украинским языком она не владеет.

«Я не говорю по-украински. Когда я росла в Украине, она все еще находилась под эгидой СССР, поэтому я говорила по-русски, как и все мы. Потому мои дети тоже понимают русский язык. Я говорю по-русски со своими родителями… Все, о чем я думала, — это то, что хорошо значит еще один язык. Но до того, как все произошло, я никогда не думала, что способность говорить на языке культуры является важным аспектом в том, чтобы они понимали, откуда происходят», — объяснила Мила Кунис.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Кутчер помогают Украине с первых дней полномасштабного вторжения России. Звезды уже собрали более 35 миллионов долларов и лично пожертвовали 3 миллиона на нужды украинцев. Также они собираются передать 20 тысяч бронежилетов, чтобы отправить их в украинскую армию. Президент Владимир Зеленский поблагодарил пари во время видеозвонка за их помощь Украине.

Фото: Getty Images

Читай также:

Оля Цибульская и Иван Дорн стали жертвами российских пропагандистов

«Идет торговля»: Потап шокировал видео, на котором мать оккупанта меняет сына на деньги