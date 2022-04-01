Артем Пивоваров — Радісно/Страшно: Слушать композицию, в основе которой — стих Гео Шкурупия

В рамках авторского культурного проекта «Твої Вірші, Мої Ноти» Артем Пивоваров презентовал трек «Радісно/Страшно» с участием Лилу45. За основу композиции было взято стихотворение Гео Шкурупия, поэта эпохи расстрелянного возрождения – времени, когда осуществлялось наступление на украинскую культуру и самобытность. Именно это ощущаем и сейчас.

«Работа «Радісно/Страшно» была создана еще до войны, но сейчас она приобрела новые смыслы и актуальна как никогда. Как и сам проект «Твои стихи, мои ноты». Во времена борьбы за сохранение генетического кода нации культура нуждается в особой поддержке, а это и есть главная цель проекта».

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