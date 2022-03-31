Тина Кароль вместе с сыном помогают беженцам из Украины в Польше

Украинская певица Тина Кароль находится в Варшаве, где активно дает благотворительные концерты и собирает деньги для украинцев. Не остается в стороне и 13-летний сын артистки Вениамин, приехавший из учебы в Лондоне в Польшу к звездной маме.

Как показала в своем Instagram Тина Кароль, ее сын проводит свои каникулы, помогая украинским детям в Польше. Мальчик стал волонтером и встречал украинцев на вокзале в Варшаве, а также угощал сладостями детей, вынужденно убегающих от войны.

Отметим, сын Тины Кароль Вениамин учится в элитном учебном заведении в Лондоне и живет в семье. По слухам, за обучение сына певица платит около миллиона гривен в год.

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