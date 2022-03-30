Concert for Ukraine: собрано более 435 млн гривен на поддержку Украины

29 марта в британском городе Бирмингем прошел благотворительный Concert for Ukraine. В двухчасовом музыкальном концерте приняли участие Камилла Кабельо, Эд Ширан, Грегори Портер, Нил Роджерс, Палома Фейт и другие британские звезды.

Целью стадионного лайва был сбор средств на поддержку украинцев, пострадавших от войны с россией. Кроме выручки от продажи билетов, на гуманитарные цели Disasters Emergency Committee (DEC) в Украине были направлены спонсорские и рекламные доходы от трансляции события на британском телевидении. По данным организаторов происшествия, сумма сборов составляет 13,4 млн фунтов стерлингов (более 520 млн грн). Благодаря сбору средств на концерте, организация DEC в общей сложности собрала 260 млн фунтов стерлингов.

Специальной украинской гостьей концерта стала Джамала с песней «1944», одержавшей победу Украины на «Евровидении» в 2016 году. В основе композиции — реальная история прабабушки певицы, которую советские власти депортировали из Крыма. Сегодня в дни, когда почти 4 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, песня приобрела новый смысл. Не только в Украине, но и за ее пределами.

«Месяц для полномасштабной войны – это достаточно долго. Но сколько времени не прошло, к кровавым преступлениям не привыкнуть никогда. Ни нам, ни миру. То, что сделали вчера британцы в Бирмингеме, — действительно большое дело: собрать такое количество больших звезд, более десяти тысяч гостей в зале, сотни тысяч зрителей в онлайне и как результат более 520 миллионов гривен в поддержку украинцев», — прокомментировала Джамала.

По словам певицы, именно этим треком сегодня можно рассказать о происходящем в Украине, находясь в мирных городах.

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