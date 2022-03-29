Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь переселенцам

Знаменитость помогает украинцам с первых дней войны

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн посетил Львов, чтобы помочь украинским переселенцам, которые сейчас находятся на Львовщине. Об этом стало известно из социальных сетей главы Львовской ОВ Максим Козицкий.

Козицкий сообщил, что благотворительный фонд голливудского актера будет закупать доставлять в город гуманитарные грузы.

«Сейчас я говорю не как документалист, а руководитель благотворительной организации CORE. Мы предлагаем любую помощь, готовую помочь, как с техническими вопросами, так и коммуникацией. Сейчас именно понимаем, что нужно поселять людей. Как только будет перечень необходимого, мы готовы присоединиться к помощи», – сказал Пенн.

Напомним, на момент российского вторжения в Украину 24 февраля Шон Пенн находился в Киеве. Несколько дней назад Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, чтобы совместно помогать украинским беженцам. Также актер пообещал публично расплавить свою статуэтку, если на церемонии Оскар 2022 не дадут выступить президенту Владимиру Зеленскому.

Фото: Getty Images

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