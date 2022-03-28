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BrainStorm спели на украинском ради восстановления мира

BrainStorm спели на украинском ради восстановления мира

Латвийская группа BrainStorm представила на состоявшемся в минувшее воскресенье международном телемарафоне «Save Ukraine — #StopWar» одну из самых известных своих песен, однако исполнила ее на украинском.

Ренарс Кауперс, фронтмен: «Mana Dziesma или Моя пісня» — одна из самых известных наших песен в родной Латвии. Поэтому, чтобы поддержать наших друзей в это тяжелое время, мы выбрали ее и решили спеть украинский текст на уже популярную музыку. Нам очень хотелось, чтобы он все равно глубоко отозвался и в сердцах латышей, и в сердцах украинцев, ведь сегодня мы вместе. Работали с невероятным вдохновением. С момента, как возникла идея, до финального монтажа видео прошло чуть больше двух недель».

Украинский текст написал Сергей Седрик Локшин, автор текстов песен «Свята» и «Плакала» для группы KAZKA. Сейчас поэт находится на родине, поэтому связь с Ренарсом Кауперсом держал онлайн.

В записи композиции приняли участие хор Riga Gospel и струнный квартет «Juno». Как и для BrainStorm, для всех участников записи, это был первый опыт создания песни на украинском.

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За съемку видео отвечал латвийский режиссер Papa Che, ранее неоднократно сотрудничавший с группой.

Оригинальная версия песни Mana Dziesma уже давно стала одной из самых популярных в Латвии, ее часто можно услышать на главных мероприятиях Латвии, в том числе в исполнении известнейших хоров, которых в стране очень много. Теперь, по желанию, каждый из них может приобщиться и к исполнению «Моєї пісні» на украинском. Для этого BrainStorm подготовили ноты с украинским текстом и скачали их на свой официальный сайт.

BrainStorm спели на украинском ради восстановления мира

Во время благотворительного марафона Save Ukraine — #StopWar «Моя пісня» прозвучала в эфире более 20 телеканалов Европы, а также с экранов, установленных на главных площадях Риги, Варшавы, Стокгольма, Амстердама, Лондона, Лиссабона, Парижа, Тель- Авива и других городов стран-трансляторов.

Главной целью марафона стал сбор средств на решение гуманитарных потребностей Украины, причиной которых стало военное вторжение России и война, развязанная против Украины. Пока сбор продолжается, присоединиться к нему можно на сайте инициативы.

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