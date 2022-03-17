Кот Степан из Харькова теперь во Франции

Степан попал в эпицентр бомбардировок

Благодаря забавному и непринужденному выражению мордочки кот Степан стал звездой соцсетей. Сейчас только в Instagram у него количество подписчиков на зависть всем – более одного миллиона. Его фото покорили даже Бритни Спирс, а он стал лицом известных брендов. Однако 24 февраля жизнь Степана и его владелицы изменилась. Они проснулись от бомбардировки Харькова русскими военными.

«В первые дни войны были самые жестокие разрушения. В соседние дома ежедневно попадали снаряды, дома горели на наших глазах. Наш каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю. На восьмой день и он пострадал. На балкон соседей прилетел снаряд. Слава Богу, пожара не было. В двух-трех десятках квартир высыпались все окна. Также два снаряда упали у нас во дворе перед домом», – написала владелица Степана в Instagram.

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Вместе с хозяйкой кот был вынужден переселиться в подвал. «Две ночи мы там сидели. Неделю были без света. Чтобы зарядить телефон, ходили в соседний подъезд в подвал», – делится владелица.

Затем благодаря небезразличным волонтерам котику удалось эвакуироваться из Харькова сначала во Львов, а затем и за границу. «В Польше нам поступило предложение о помощи от Всемирной Ассоциации Инфлюэнсеров из Монако, члены которого помогли добраться до Франции», – написала владелица котика.

Сейчас Степан временно живет там и вместе с хозяйкой ждет победы Украины, чтобы вернуться домой.