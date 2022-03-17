Арнольд Шварцнеггер записал видеообращение к россиянам и Путину

Один из самых известных голливудских актеров выложил почти 10-минутное видео в YouTube, в котором обратился к жителям россии.

«Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают…ужасные события, о которых вы должны знать».

В своем видео Арнольд Шварценеггер рассказал о «русском человеке, который стал его героем»:

«В 1961 году, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену, на Чемпионат по тяжелой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов выиграл чемпионат мира, став первым человеком, поднявшим 200 кг над своей головой! Мой друг как-то смог провести нас за кулисы. И вот он я, 14-лений мальчик, вдруг стою перед сильнейшим человеком в мире. Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать мне руку… Он улыбнулся мне. Я никогда не забуду тот день. Я вернулся домой и повесил его фото над моей кроватью для вдохновения. В то время я и сам начался заниматься тяжелой атлетикой. Мой отец говорил мне снять фотографию со стены, и найти себе какого-то немецкого или австрийского героя. Он злился, и мы постоянно ссорились. Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Он был ранен в Ленинграде, где нацистская армия, в которой он служил, нанесла невосполнимый ущерб тому городу, и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены…»

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«Когда я ездил в россию на бодибилдинг и на съемки своих фильмов, я встречался там со своими фанатами. В одной из таких поездок я снова встретился с Юрием Власовым. Это было в Москве, на съемках «Красной жары». Мы с ним провели целый день вместе. Он подарил мне красивую синюю кружку, и с тех пор я пью из нее кофе каждое утро. С тех пор, когда мне было 14 лет, у меня не было ничего кроме привязанности и уважения к народу россии, и это та причина, по которой я вам всё это говорю. И я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине».

«Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Это неправда. Украина – это страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имущие в кремле начали ее. Это не война российского народа».

«Когда мой отец приехал в Ленинград, он был донельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломлен, морально и физически. Он прожил всю свою оставшуюся жизнь с болью. Болью от сломанной спины. Болью от шрапнели, которая всегда напоминает ему о тех ужасных годах. Болью от чувства вины, которую он ощущал. Вы уже знаете большую часть правды, о которой я говорю. Вы видели ее своими глазами. Я не хочу, чтоб вы были сломлены, как мой отец. Это не та война для защиты россии, на которой воевали ваши дедушки и прадедушки. Это незаконная война. Ваши жизни жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает вес мир».

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«Вы начали эту войну. Вы ведете эту войну. Вы можете остановить эту войну».

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