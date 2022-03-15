«Я – Україна»: Настя Каменских выпустила новую песню о войне

Украинская певица Настя Каменских выпустила новый трек под названием «Я – Україна». Его артистка написала вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом. Посвятила песню звезда, конечно же, Родине.
«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!» – написала артистка на своей странице в Instagram.
Слова к чувственной песне, внушающей надежду, написал сам Потап (Алексей Птапенко), а музыку – вместе с Настей Каменских.
«Це найважливіша пісня, яку ми написали з Анастасією Каменських. Кожен із нас — Україна! Ми відчуваємо її біль всім серцем! Ми віримо в Неї ,а Вона в Нас! Щиро вдячні нашому другу Micah The Violinist за пронизливу і таку рідну скрипку! Все буде! Буде так!» – прокомментировал в своем Instagram Потап.
Слова к песне Настя Каменских «Я – Україна»:
Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть
Героями вас
Ви мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак
Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі
Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи
Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя
Ми і є всі твої
Ми — родина!
І нехай буде так!
Буде так!
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