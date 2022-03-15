«Я – Україна»: Настя Каменских выпустила новую песню о войне

Украинская певица Настя Каменских выпустила новый трек под названием «Я – Україна». Его артистка написала вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом. Посвятила песню звезда, конечно же, Родине.

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!» – написала артистка на своей странице в Instagram.

Слова к чувственной песне, внушающей надежду, написал сам Потап (Алексей Птапенко), а музыку – вместе с Настей Каменских.

«Це найважливіша пісня, яку ми написали з Анастасією Каменських. Кожен із нас — Україна! Ми відчуваємо її біль всім серцем! Ми віримо в Неї ,а Вона в Нас! Щиро вдячні нашому другу Micah The Violinist за пронизливу і таку рідну скрипку! Все буде! Буде так!» – прокомментировал в своем Instagram Потап.

Слова к песне Настя Каменских «Я – Україна»:

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть

Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми — родина!

І нехай буде так!

Буде так!

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