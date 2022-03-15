Группа KALUSH Orchestra: Украина примет участие в Евровидении 2022

Музыканты представят Украину на песенном конкурсе в любом случае

Украинская группа KALUSH Orchestra заявила, что все же примет участие в Евровидении-2022. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Facebook.

Артисты рассматривают два возможных варианта своего выступления на песенном конкурсе. Но уверенно заявляют, что Европа таки увидит их перформанс и услышит трек Stefania.

«Наше сильное и невероятное государство таки примет участие в Евровидении 2022 года! Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!» – говорится в сообщении.

Интересно, что букмекеры сайта Eurovision World прогнозируют представителям от Украины возможную победу в песенном конкурсе этого года.

Напомним, что Евровидение-2022 принимает итальянский город Турин. Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 12 мая, а победителя определят уже 14 мая. Европейский языковой союз отстранил россию от Евровидения в этом году из-за агрессии в отношении Украины.

Читай также:

Блогер Александр Волошин запустил онлайн координационный центр: Как он работает

Святослав Вакарчук спел в центре для переселенцев