Российские войска обстреляли дом Игоря Кондратюка возле Киева (ФОТО)

Дом известного украинского телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка попал под обстрел вражеских войск россии. Об этом сообщила самая знаменитость в своих социальных сетях.

В своем Facebook Игорь Кондратюк опубликовал фото своего дома в Киевской области после обстрела 14 марта.

«Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня «прилетело» от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в ад, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!» – подписал пост телеведущий.

Сегодня, 14 марта, Игорю Кондратюку исполнилось 60 лет.

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