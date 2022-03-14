Блогер Александр Волошин запустил онлайн координационный центр: Как он работает

Александр Волошин выложил на своей странице в Instagram обращение, в котором рассказал, как работает координационный центр, как получить помощь и как присоединить к команде, если есть такая возможность

«Последние три-четыре дня мы создавали координационный центр, и я обращаюсь ко всем мирным гражданам, которые сейчас находятся в горячих точках нашей страны: в Харьковской, Сумской, Донецкой, Киевской, Луганской – во всех областях, где сейчас проходит «спасительная операция» гребанного путлера. Мы создали большую структуру, в которой сейчас уже работает более 100 человек, центр, который будет помогать всем мирным жителям».

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На данный момент координационный центр может оказать помощь в таких областях: Херсонская, Черниговская, Сумская, Киевская, Харьковская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Николаевская.

Как работает онлайн координационный центр?

«Если вы находитесь, например, в Харьковской области и вам нужна помощь – еда, лекарство, ночлег, эвакуация, вы пишите в наш бот в Телеграмм, какая именно помощь нужна, и наш координатор находит человека, который вам может помочь и соединяет вас, — рассказал Александр. — Таким образом мы хотим помочь как можно большему количеству людей! Все, кто хочет помочь другим людям, переходите по ссылке, присоединяйтесь к боту, пишите в чат – у нас огромная команда, которая скоординирует каждого. Я понимаю, что только своими ресурсами я помочь всем не могу, поэтому я и собрал команду, которая готова помогать! Если вы тоже хотите стать нашим координатором, пишите мне в личку».