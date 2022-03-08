MELOVIN написал песню во время войны

MELOVIN во время военных событий, которые сейчас продолжаются в Украине, написал песню «Не зволікай». Композиция передает все эмоции, которые испытывает артист и каждый украинец в сложное для нашей страны время

«В ночь с 23-го на 24 февраля я не спал. Я открыл подарок от моих фанатов, и собирал большой Lego рояль всю ночь. Первый взрыв я услышал 1:53 и написал об этом в чате своей команды! Меня успокоили, но никто этому не придал значения. В 5:57 второй взрыв, от которого начали дрожать окна! Ряд сильных взрывов и громкий свист! Я позвонил команде, это слышали! Зайдя в интернет, мы увидели официальную информацию от нашей власти! Информацию, что началась война и Россия открыла огонь под видом «специальной миротворческой миссии» для защиты украинцев!

Но это ложь! Нас не от кого защищать и спасать! Но нет, уже есть! От злости России! Под утро мы начали быстро собирать свои вещи. Забрал с собой своего кота, и в 8 утра УЖЕ выехали во Львов! То, что мы видели на улице, не укладывалось у нас в голове! Люди были в панике, тысячи машин, многокилометровые пробки, очереди, чтобы заправить машину. Россия хочет геноцида украинцев! Это не мирная операция! Нам не нужна Россия и ее режим! У нас никогда не было проблем с русским языком, как они это говорят в своих МЕДИА. Я русскоязычный человек, родился в Одессе, учился в украинской школе! Меня никто не притесняет! Я люблю свою страну! И мне не нужен Путинский мирный режим. Он убивает своих друзей и мою нацию!

Находясь во Львовской области, артист снял live видео на песню «Не зволікай».