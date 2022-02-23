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Звезда «Как я встретила вашего папу» рассказала о встрече с Ким Кэттролом на съемках

Звезда Как я встретила вашего папу рассказала о встрече с Ким Кэттролом на съемках

Селебрити призналась, что не могла пропустить съемочный день своей любимицы

Пожалуй, ни для кого уже не секрет, что американская актриса Ким Кэттрол, так полюбившаяся зрителям за роль Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», стала частью нового сериала «Как я встретила вашего папу». В проекте звезда исполняет роль старшей версии главной героини Софи, рассказывающей всю историю. А вот 30-летнюю версию Софи играет актриса Хиллари Дафф.

Как оказалось во время разговора издания ET с актрисой сериала Франсией Райс, все сцены с Ким Кэттрол были сняты за один день. Девушки касту просто не могли позволить себе упустить такой момент и не посмотреть, как работает легенда. А потому они пришли на съемочный день Ким Кэттрол, придумав разные причины, чтобы быть на площадке.

Звезда Как я встретила вашего папу рассказала о встрече с Ким Кэттролом на съемках

«Сначала роль старшей версии Софии собиралась исполнить Хиллари Дафф, но она выглядит слишком молодо. И тогда появилась идея заменить ее кем-то, но о Ким не упоминали, пока продюсеры не сказали нам: «Друзья, мы утвердили Ким Кэттрол». Моя реакция была типа: «Моя Саманта? Вы серьезно?» Я не должна была работать в тот день, когда Ким была там, поэтому я попросила художников по костюмам, чтобы они позвали меня на примерку. И они спросили зачем. И я сказала: «Просто позовите меня на примерку», – поделилась Франсия Рай.

Но в день съемок Ким Кэттрол выяснилось, что не только Франсия была так вычурна. Другие девушки, в частности, Халари Дафф, тоже пришли посмотреть, как работает легендарная ком Кэттррол.

Фото: Getty Images

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