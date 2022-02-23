Рассекречено полное имя новорожденного сына Кайли Дженнер

Селебрити сменила имя второго ребенка в свидетельстве о рождении

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер, недавно вторично ставшая мамой, наконец призналась, как же зовут ее с Тревисом Скоттом новорожденного сына. Да, уже все знают, что малыша звездных родителей назвали Вулфом. Но Кайли решила, что этого имени недостаточно, а потому внесла изменения. Об этом пишет издание ET.

В свидетельстве о рождении второго ребенка Кайли Дженнер, эксклюзивно удалось получить ET, сказано, что малыша зовут Жак Вулф. Откуда же Жак, спросите вы нас? Дело в том, что настоящее имя Тревиса Скотта – Жак Берман Уэбстер. Таким образом 24-летняя миллиардерша решила почтить отца своих детей.

Такое вот семейное наследие от папы!

Фото: Getty Images

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