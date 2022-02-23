Роберт Паттинсон признался, планирует ли сняться еще в одном фильме о Бэтмене

Селебрити рассказал, есть ли шанс увидеть снова увидеть йог в костюме супергероя

Британский актер Роберт Паттинсон запомнился зрителям своей ролью Эдварда Каллена во франшизе «Сумерки». Но после съемок в фильме «Бэтмен», похоже, теперь звезда будет больше ассоциироваться с новой ролью супергероя. Один фильм уже снят, зрители смогут увидеть йог в кино уже с 3 марта. Так стоит ли ожидать, что Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена еще раз? Именно об этом актера расспросили журналисты издания ET.

Оказалось, что Роберт Паттинсон более чем готов снова надеть костюм Бэтмена и спасать Готтем-Сити в еще одной киноленте.

«Вчера я говорил об этом с Мэттом, и это забавно, потому что он продолжает говорить, что у него есть идеи. Мне так много всего нравится. Я так горжусь этим фильмом и было бы так весело сделать это снова», – рассказал Паттинсон о роли Бэтмена.

Напомним, что премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном состоится уже 3 марта 2022 года.

Фото: Getty images

Читай также:

Роберт Паттинсон перевоплотился в супергероя в трейлере фильма «Бэтмен»

На самоизоляции: Съемки «Бэтмена» восстановят без Роберта Паттинсона