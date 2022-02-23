Аферист из Тиндера сделал прибыльный бизнес на своем имени

Мошенник нашел легальный способ заработка

В последние дни сеть просто разрывается в шоке от истории афериста из документального фильма Tinder Swindler. В нем обманутые женщины рассказали о парне по имени Саймон Леваев, выдававшем себя за успешного бизнесмена и сына миллиардера, а вступив с ними в отношения, обманом завладел их сотнями тысяч долларов. Казалось бы, что такая история могла лишь отрицательно сказаться на имидже, но аферист не долго беспокоился и решил заработать на своей популярности.

Аферист из Тиндера Саймон Леваев теперь записывает поздравления на видео по заказу в специальном приложении. Всего за три дня такой деятельности он успел заработать 30 тысяч долларов. За одно видеосообщение Саймон просит 200 долларов, но если это заказы для бизнеса, цена растет в 10 раз. Об этом пишет издание Independent.

Саймон говорит, что с удовольствием записывает людям все, что они захотят. Иногда в видео он в шутку оправдывается, что не сможет побывать лично на том или ином мероприятии, потому что его ищут «враги».

Хотели бы получить приветики от того же афериста из Тиндера?

Фото: кадр из фильма Tinder Swindler

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